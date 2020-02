Amici 2020, Martina Beltrami: età, Instagram, inedito della cantante ammessa al serale

Martina Beltrami è una cantante ammessa al serale di Amici 2020. L'allieva è stata ufficialmente ammessa nella puntata andata in onda sabato 22 febbraio 2020 (e trasmessa oggi, 26 febbraio, nel daytime di Canale 5). Ecco la scheda della concorrente, come riportato dal sito Witty Tv:

Cantante. Ha 19 anni e vive a Rivoli (TO). Si definisce permalosa, buona, altruista. La passione per la musica è nata suonando il flauto dolce in quinta elementare. Scrive canzoni e per lei è un modo diverso di parlare. Per lei Amici è una rivincita, un modo per uscire dall’ombra.