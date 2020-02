Amici 2020, Francesco Bertoli, età, Instagram: dal casting a X Factor all'ingresso al serale

Francesco Bertoli è stato ammesso al serale di Amici 2020. Ecco la scheda ufficiale dell'allievo, come riportato dal sito ufficiale di Witty Tv:

Cantante. Ha 23 anni e vive a Milano con il papà, a cui è molto legato. Si definisce riflessivo, anche troppo, e questo lo porta a farsi prendere dall’ansia. È una persona amichevole e non si sente timido, anche se a volte si sente in imbarazzo quando non sa cosa dire.

La musica è l’unica cosa che c’è sempre stata nella sua vita.

Ha il vezzo di passarsi la mano tra i capelli perché devono essere sempre in ordine come vuole lui.