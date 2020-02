Amici 2020, Jacopo Ottonello: età, inedito, il cantante ammesso al serale

Di Alberto Graziola sabato 22 febbraio 2020

Jacopo Ottonello è ammesso al serale di Amici 2020. Il cantante si è messo in gioco fino all'ultimo per ottenere la maglia verde e nello speciale in onda sabato 22 febbraio, ha ottenuto il pass per partecipare alla prossima fase del talent show. Ma scopriamo qualche informazione in più su Jacopo, come riportato dal sito ufficiale di Witty Tv:

Cantante. Ha 20 anni e vive a Savona. Prima di entrare ad Amici lavorava nell’amministrazione di un cimitero. La passione per la musica è nata per caso a 11 anni. Quando canta entra in un mondo tutto suo, chiude gli occhi e entra in una bolla in cui si isola da tutto e tutti.

Crede molto nell’amore. Il suo obiettivo è entrare nel cuore delle persone per cui canta.

Tra gli inediti presentati nel programma, ricordiamo Blue Monday e Cuore di mare.

