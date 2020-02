Amici 19, daily 20 febbraio: cosa è successo, un'allieva non supera l'esame di sbarramento

Di Marco Salaris giovedì 20 febbraio 2020

Giudizio ancora sospeso per Martina e Stefano.

Mancano solo 8 giorni al primo serale di Amici 2020 e la rosa degli allievi ancora in corsa per il serale si assottiglia sempre di più. Nel daily trasmesso oggi pomeriggio 20 febbraio 2020 su Canale 5, i 6 allievi ancora senza maglia verde hanno dovuto sostenere un secondo esame di sbarramento per dar modo alla commissione interna di capire chi può essere in grado di poter restare nella scuola e quindi concorrere al serale.

Martina, Francesco, Jacopo, Stefano, Karina e Matteo dopo essersi esibiti sono stati richiamati dai prof per poter ascoltare il loro verdetto. Se per Francesco, Jacopo e Matteo l'esito è stato positivo nonostante qualche incongruenza di accordi tra tutti gli insegnanti, diversa è la situazione per Karina che ha messo d'accordo tutti: non può proseguire il suo percorso nella scuola di Amici.



Ringrazio tutti voi prof per le attenzioni. Volevo mandare un messaggio a chi ci segue da casa: nella vita si ricevono un sacco di no, ma questo non sarà il no che mi fermerà. E' stata un'esperienza brevissima ma formativa. In poco tempo penso di aver capito tante cose su me stessa che probabilmente mi porteranno ad essere un'altra ballerina una volta uscita da qua.

Tutto si ferma quando Martina e Stefano rimangono gli unici a non sapere quale sarà il loro destino. I prof non hanno ancora deciso cosa succederà ai due cantanti, tanto che hanno espresso il bisogno di ascoltare qualcosa in più da loro. Rudy Zerbi chiede loro se sono a conoscenza del brano storico di Riccardo Cocciante Margherita, quando i due rispondono 'no' la reazione di sconcerto da parte dell'insegnante chiude la puntata rimandando il tutto a domani.