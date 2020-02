Ozzy Osbourne lancia il suo filtro Instagram in occasione dell'uscita del disco Ordinary Man

Di Alberto Muraro giovedì 20 febbraio 2020

In occasione del lancio del suo nuovo disco Ordinary Man, Ozzy Osbourne ha caricato su Instagram il suo primo filtro esclusivo: ecco come funziona.

Uscirà domani, 21 febbraio, il nuovo disco del principe delle tenebre Ozzy Osbourne, intitolato Ordinary Man. L'artista britannico, ex leader dei Black Sabbath tornerà dunque nei negozi e nelle piattaforme online con il primo progetto discografico dall'annuncio della malattia che l'ha purtroppo colpito.

La pubblicazione dell'album è stata preceduta dall'uscita di alcuni brani come il singolo Under The Graveyard, Straight To Hell con la partecipazione del chitarrista dei Guns N 'Roses Slash e il nuovo singolo e title track.

Ordinary Man di Ozzy Osbourne sarà disponibile in formato CD standard e deluxe, vinile nero, vinile deluxe, picture disc e digitale. Registrato a Los Angeles, il disco vede la partecipazione del produttore Andrew Watt alla chitarra, Duff McKagan (Guns N 'Roses) al basso e Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) alla batteria. Oltre a Slash, nel disco sono presenti anche tre ospiti speciali amici di Ozzy come Elton John, Post Malone e Tom Morello.

In occasione dell'uscita di Ordinary Man, Ozzy Osbourne ha deciso di lanciare ai suoi follower sui social una divertente sfida. L'artista ha infatti caricato uno speciale filtro Instagram che vi permetterà, con un semplice click, di indossare i suoi iconici occhiali e di farsi circondare da inquietanti pipistrelli. Come di certo saprete, infatti, Ozzy è diventato celebre per quella volta in cui, durante un concerto, strappò a morsi la testa di un pipistrello.

Per attivarlo, vi informiamo, vi basterà cliccare qui.