Morgan mette all'asta il foglio originale con il testo modificato di Sincero

Di Alberto Graziola mercoledì 19 febbraio 2020

Morgan, Sincero: all'asta il foglio originale con il testo modificato di "Sincero"

Come promesso in diretta a Live #noneladurso, Morgan ha messo all’asta il foglio originale di Sanremo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Dopo la giacca bianca indossata in studio due settimane fa, Morgan, sempre a Live Non è la D'Urso, ha deciso di mettere all'asta anche il foglio originale con le parole modificate del brano "Sincero", cantato in coppia con Bugo.

La storia è ormai nota a chiunque, nel nostro Paese, visto il continuo parlarne. Durante la quarta serata del Festival, offeso per l'interpretazione di Bugo la sera prima, ha deciso di modificare le parole del pezzo rivolgendo accuse al compagno di gara.

Il foglio originale è all'asta su E-Bay. Attualmente ci sono 164 offerte, il pezzo è di 3.000 euro circa.