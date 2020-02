C'est la vie, film: colonna sonora, canzoni e musiche

Sony Masterworks ha pubblicato un album per la colonna sonora della commedia francese, C’est la vie! (Le sens de la fête). L'album contiene le musiche originali del film composte dal musicista jazz Avishai Cohen. Sono inclusi anche brani di Earth Wind & Fire, Cascadeur, Candi Staton e altro. La colonna sonora è ora disponibile digitalmente in Francia. Ora è possibile preordinare una versione CD come importazione su Amazon.

C'est la vie è diretto da Olivier Nakache ed Eric Toledano e vede protagonisti Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Vincent Macaigne, Eye Haïdara e Suzanne Clément.

Ecco la trama della pellicola, come riportata dai cugini di Cineblog:

Nulla è più importante per due sposi del giorno del proprio matrimonio! Tutto deve essere semplicemente magico in ogni momento. E per organizzare la festa perfetta, Max ed il suo team sono i migliori in circolazione! Pierre ed Elena hanno deciso di sposarsi in un magnifico castello poco fuori Parigi e hanno scelto di affidarsi a loro per una serata meravigliosa. Seguiremo tutte le fasi, dall’organizzazione alla festa, attraverso gli occhi di quelli che lavorano per renderla speciale. Inutile dire che sarà una lunga giornata, ricca di sorprese, colpi di scena e grandi risate...

1. Seven Seas (Film Version) (2:42)

2. Nu Nu (Film Version) (3:59)

3. Ascension (5:20)

4. Gently Disturbed (Film Version) (1:53)

5. No Words (Film Version) (2:08)

6. Wedding Song (Film Version) (3:24)

7. Remembering (5:14)

8. In the Stone – Earth, Wind & Fire (4:50)

9. Young Hearts Run Free – Candi Staton (4:09)

10. Get Down Saturday Night – Oliver Cheatham (3:55)

11. Can’t Take My Eyes Off You – Boys Town Gang (3:42)

12. Meaning (Choral Version) – Cascadeur (2:52)

13. Clock 1 (0:17)

14. Clock 2 (0:44)

15. Clock 3 (0:21)

16. Clock 4 (1:05)

17. Clock 5 (0:23)

18. Clock 6 (0:15)