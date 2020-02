Sanremo 2020, Francesca Alotta commenta il Festival. E sul caso Morgan/Bugo: "A pensare che quel posto sarebbe potuto essere il mio!"

Francesca Alotta è intervenuta ai microfoni di Radio Cusano nella trasmissione Un Giorno Da Ascoltare e ha svelato di essere stata scartata dal Festival di Sanremo 2020:

"Avrei anche motivo per parlare male di Amadeus visto che ho mandato un mio bellissimo brano per l’ultimo Festival di Sanremo e sono stata ignorata ma lo conosco molto bene, riguardo le sue frasi che hanno fatto indignare migliaia di donne posso dire che è stato frainteso. Lui è una persona sensibile e adorabile ma purtroppo basta poco in questo mondo per essere scambiato per la persona che non sei e dare una brutta impressione di te!"

Insieme ad Aleandro Baldi, la sua Non amarmi è una delle canzoni più celebri e amate della kermesse musicale. I due hanno partecipato nel 1992:

Infine, sull'ultima edizione, ecco i commenti dei Big in gara. Parole di stima verso Tosca, l'opinione su Achille Lauro e un "no comment" su Elettra Lamborghini:

Mi è piaciuta Tosca, per me lei è un mito, ha una voce straordinaria, canta da Dio. Ci sono stati molti cantanti che hanno stonato varie volte, lei è stata sempre perfetta. Tra i cantanti più giovani c’è Achille Lauro che ha una sua genialità anche se la sua musica non mi piace, non comprerei mai i suoi dischi anche se come personaggio ha un suo perché; su Elettra Lamborghini preferisco non esprimermi, è molto lontana da me sia come stile canoro sia come persona. Ho visto la lite tra Morgan e Bugo e sinceramente non l’ho capita: a pensare che quel posto sarebbe potuto essere il mio!