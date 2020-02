Foo Fighters, Milano 2020: concerto il 14 giugno, I-Days

Di Alberto Graziola mercoledì 19 febbraio 2020

Foo Fighters 2020, Milano: concerto il 14 giugno 2020 (biglietti e info)

25 anni di FOO FIGHTERS.

E per festeggiare cosa potrebbe esserci di meglio di una serie di concerti che ripercorra esattamente le stesse città del tour d’esordio della band nel 1995?

Il “Van Tour 2020” dei FOO FIGHTERS comincerà il 12 aprile dalla Talking Stick Resort Arena a Phoenix (AZ) e attraverserà quelle città americane che 25 anni fa la band raggiunse in furgone, esibendosi questa volta nei palazzetti e non più in piccoli club.

Anche perché molti di quei locali in cui i FF suonarono nel 1995 sono ormai chiusi e, inoltre, limitare oggi un loro spettacolo a luoghi così piccoli sarebbe impossibile... o forse si può? La band mette in campo l’originalità e l’energia che da sempre la contraddistinguono e lascia in sospeso la riposta che arriverà prossimamente!

Oltre a Dave Grohl, Nate Mendel e Pat Smear, sul palco ci saranno anche i compagni ormai di lunga data Taylor Hawkins, Chris Shiflett e Rami Jaffee.

I Foo Fighters si esibiranno in occasione degli I-Days, L'Independent Days Festival, festival musicale che si svolge in Italia nei mesi estivi e nato nel 1999. La data prevista è quella del 14 giugno 2020. Qui per acquisto biglietti.

Per maggiori informazioni e per tutte le date del Van Tour 2020: FooFighters.com.