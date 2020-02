Amici 2020, puntata 19 febbraio: esami di sbarramento per il serale, Francesco in crisi, andrà al serale?

Di Alberto Graziola mercoledì 19 febbraio 2020

Amici 19, esame di sbarramento mercoledì 19 febbraio 2020

E' il momento degli esami di sbarramento per coloro che non hanno ancora la maglia verde per il serale. Viene chiamato Jacopo in studio. Anna Pettinelli gli chiede di cantare "Trattengo il fiato".

Giudizio sospeso per tutti e il ragazzo torna in sala relax. Martina gli chiede se sia tranquillo e lo rassicura.

E' il momento di Karina Samoylenko che balla "La donna cannone" con Simone.

Si passa poi a Stefano. Tutti sono di fronte alla possibilità di essere ammessi (o meno) al serale. Dopo Martina con "Little Things" è il momento di Francesco con "Every breathe you take". Il ragazzo si ferma pochi secondo dopo l'inizio dell'esibizione, emotivamente preoccupato dall'esame.

Si prende un momento prima di tornare in studio ed affrontare l'esibizione. Torna in studio per iniziare la performance e... la puntata termina qua.