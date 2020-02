Nitro, GarbAge è il nuovo album

Di Fabio Morasca mercoledì 19 febbraio 2020

Il quarto album di inediti di Nitro.

Nitro ha annunciato ufficialmente l'imminente pubblicazione del suo quarto album di inediti che si intitolerà GarbAge e che sarà disponibile, nei negozi tradizionali, negli store digitali e sulle piattaforme streaming, a partire dal prossimo 6 marzo.

Il rapper sardo, tramite i propri canali ufficiali social, ha condiviso sia la cover dell'album che la tracklist.

Per quanto riguarda i featuring di GarbAge, per quest'album, Nitro ha collaborato con Fabri Fibra, Gemitaiz, Tha Supreme, Lazza, Dani Faiv, Giaime, Doll Kill e anche con la cantautrice Joan Thiele, con il cantante italo-mozambicano Victor Kwality, con il rapper inglese Ocean Wisdom e con il gruppo dancehall giamaicano Ward 21.

GarbAge arriverà a circa due anni di distanza dal terzo album di inediti di Nitro, No Comment, che debuttò al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti in Italia e che è stato certificato Disco di Platino grazie alle oltre 50mila copie vendute. Da No Comment, sono stati estratti i singoli Buio Omega, Ho fatto bene e Chairaggione.

Per quanto riguarda il 2019, invece, nel Machete Mixtape 4, mixtape del collettivo Machete Crew che ha venduto oltre 100mila copie, Nitro è apparso in 6 tracce: Marylean, No way, FQCMP, Ken Shiro, Skit Freestyle e Machete Bo$$.

Di seguito, trovate la tracklist di GarbAge.

Nitro - GarbAge: la tracklist

1. Garbage

2. Cicatrici

3. Okay?! (feat. Lazza)

4. No Privacy/No Caption Needed (feat. Joan Thiele)

5. Saturno

6. Avvoltoi (feat. Fabri Fibra)

7. Rap Shit (feat. Gemitaiz, Tha Supreme)

8. Wormhole

9. MurdaMurdaMurda (feat. Ocean Wisdom, Ward 21, Victor Kwality)

10. Come non detto (feat. Dani Faiv)

11. Gostoso (feat. Giaime)

12. Blood (feat. Doll Kill)

13. Rispetto

14. Libellule