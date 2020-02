La geografia del buio, Michele Bravi torna con un nuovo album dal 20 marzo 2020

Michele Bravi ha annunciato il suo ritorno discografico con il nuovo album, La geografia del buio, a partire dal 20 marzo 2020. Via Instagram, il cantante ha rivelato data d'uscita e cover del disco, in pre-order dalla mezzanotte di oggi.

“La geografia del buio”, in uscita il 20 marzo.

Preorder e presave disponibili a partire da mezzanotte.

Avere le parole per dire il caos non salva da niente ma almeno disegna il labirinto.

“La geografia del buio” è un racconto attraverso la ferita del mondo.

Una perdita di aderenza dal reale e il tuffo in un’oscurità che racchiude in sé la violenza della vita e riscopre nell’amore l’unica salvezza. Un amore che non combatte il male ma che aiuta a disegnarne la geografia."