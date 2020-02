Amici 19, puntata 25 febbraio 2020: cosa è successo? (VIDEO)

Di Massimo Galanto martedì 25 febbraio 2020

Il ballerino Nicolai grande protagonista

Tutti insieme sotto lo stesso tetto e Nicolai sembra estraniarsi subito dal gruppo #Amici19 pic.twitter.com/P0T8UqwSHK — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 25, 2020

Nel corso della puntata del daytime di Amici 19 di martedì 25 febbraio, andata in onda, come di consueto, su Real Time, il ballerino Nicolai ha mostrato segni di insofferenza per la convivenza forzata con gli altri allievi in casetta. Il problema si è posto al momento della scelta della sistemazione in camera da letto:

Ognuno sceglie il suo posto e sticaxxi, non me ne frega un caxxo chi vuole chi. Io scelgo il mio posto e fregatevi tutti.

Il ballerino ha poi aggiunto, rivolgendosi ai compagni:

Avete rotto il caxxo con i vostri gruppetti di bambini, avete rotto il caxxo già.

L’atteggiamento di Nicolai non si adatta al piano di lavoro del Serale e i collaboratori di @gpeparini lo raggiungono per parlare con lui #Amici19 pic.twitter.com/ZtKPwXQU6r — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 25, 2020

Risolta la questione sistemazione letti, il ballerino si è fatto notare per i ripetuti ritardi nel primo giorno di prove in vista del serale, al via su Canale 5 venerdì prossimo. Dopo essersi svegliato tardi, aver chiesto una "lezione privata" per consentirgli di finire di fare colazione, a pranzo Nicolai ha detto di aver "bisogno di almeno di mezz'ora di digestione".

Rimproverato dai collaboratori del direttore artistico Giuliano Peparini, il ballerino si è scusato assicurando che "non succederà più". In seguito è entrato, seguito poi da Valentin e da Javier, per la prima volta nello studio che ospiterà il serale.

La cantante Giulia, infine, ha fatto commuovere la vocal coach durante le prove.