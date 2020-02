Amici 19, Jacopo amareggiato dopo lo speciale del sabato: "Meritavo una possibilità di prendere la maglia verde..."

Di Fabio Morasca lunedì 17 febbraio 2020

Jacopo deluso per non aver avuto la possibilità di sostenere l'esame per l'accesso al serale.

Nel daytime di Amici 19 di oggi, lunedì 17 febbraio 2020, andato in onda su Real Time, abbiamo visto Jacopo particolarmente amareggiato per non aver avuto la possibilità di sostenere l'esame, davanti ai tre giudici esterni, per provare a conquistare la maglia verde e accedere così al serale.

Durante la seconda sfida a squadre di sabato scorso, infatti, Jacopo, che fa parte della squadra di Gaia, ha vinto contro Giulia ma Francesco, cantante che fa parte della squadra di Giulia, ha vinto contro Stefano, ottenendo il punto decisivo per la vittoria della sua squadra. Jacopo, quindi, non ha avuto la possibilità di sostenere l'esame.

Rientrati nella scuola, il cantante, come già anticipato, non ha nascosto la propria delusione:

Prima dicono a Francesco che non ci sta dentro quando canta e poi gli danno il punto?

Anche altri componenti della squadra di Gaia non hanno accettato fino in fondo la decisione della commissione di assegnare il punto a Francesco come Stefano, che ha perso contro di lui ("Trovano qualsiasi cosa... Per la Pettinelli, poi, esiste solo il pop"), e Martina ("Ma veramente vuoi mettere la mia musica contro quella di Francesco?").

Jacopo, parlando con Talisa, ha ulteriormente esternato il proprio malcontento:

Mi dispiace perché ho fatto una bella esibizione... Mi girano le palle perché ho la consapevolezza che se vado davanti ai tre giudici, posso portarmi a casa la maglia.

Anche in sala prove, Jacopo ha ribadito il proprio pensiero:

Sono arrabbiato perché non ho avuto la possibilità di avere la maglia. Anche Stefano si meritava il punto. Almeno provarci, non era detto che l'avrei presa...

Prima di provare, Anna Pettinelli, sostenitrice di Jacopo, è entrata in sala prove e ha voluto assistere alla sua lezione:

Siccome mi fido di me e non mi fido di te e hai un colore di maglia che non mi piace, rimango qui e ascolto i pezzi. In puntata, è andata bene però che colore è questa maglia?

La risposta di Jacopo ("Io pensavo che Stefano avrebbe vinto contro Francesco...") non è piaciuta all'insegnante: