Sanremo 2020, album: ecco i dischi presenti nella classifica Fimi

Di Alberto Graziola lunedì 17 febbraio 2020

Sanremo 2020, quali sono gli album che hanno venduto di più?

A una settimana circa dalla fine del Festival di Sanremo 2020, ecco quali sono i dischi presenti in classifica degli artisti che hanno partecipato alla kermesse musicale. Sono presenti diverse riedizioni di precedenti album e alcuni lavori non sono ancora stati conteggiati perché rilasciati da pochi giorni (tra questi quelli di Diodato e Francesco Gabbani, pubblicati il 14 febbraio 2020). Ecco, a seguire, chi troviamo nella chart Fimi.

Primo posto per la compilation di Sanremo 2020 seguita dal boom dei Pinguini Tattici Nucleari con la riedizione "Fuori dall'hype Ringo Starr". Dopo J-Ax, troviamo Marco Masini, quarto, con "Masini +1 30th Anniversary". Quinto gradino per Magmamemoria MMXX di Levante (che contiene Tikibombom), poi Elodie ("This is Elodie"), sesta.

Esordio alla 10 per "Atto zero", il nuovo album di Anastasio. Bene anche l'ospite delle cinque puntate, Tiziano Ferro, alla 11 con "Accetto miracoli".

13esimo gradino per Twerking Queen di Elettra Lamborghini. Alla 18 la Sanremo Edition di Giordana Angi, Voglio essere tua.

21esimo posto per la riedizione di "Il sole ad est" di Alberto Urso.

Bugo è new entry alla 28 con "Cristian Bugatti". Gli Eugenio in via di Gioia spuntano alla 33 con "Tsunami (Forse vi ricorderete di noi per canzoni come)".

Alla 34 "Ho un piano" di Raphael Gualazzi, 36esimo posto per "Strike" di Leo Gassmann.