Megadeth a Milano, 16 febbraio 2020: scaletta concerto all'Alcatraz

Di Alberto Graziola domenica 16 febbraio 2020

I Megadeth all'Alcatraz domenica 16 febbraio 2020: la scaletta del concerto

I Medadeth si esibiranno questa sera all'Alcatraz, a Milano. Sono un gruppo musicale thrash metal statunitense nato a Los Angeles nel 1983. Sono considerati tra i più influenti e significativi sviluppatori del thrash metal, insieme a Metallica, Slayer ed Anthrax.

Qui sotto le canzoni previste in scaletta, questa sera:

Prince of Darkness

Hangar 18

The Threat Is Real

Sweating Bullets

Conquer or Die!

Trust

Angry Again

Wake Up Dead

Symphony of Destruction

Peace Sells

Encore:

Holy Wars... The Punishment Due

Silent Scorn