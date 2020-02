Valerio Scanu festeggia i dieci anni di "Per tutte le volte che"

Di Alberto Graziola domenica 16 febbraio 2020

Valerio Scanu, via Twitter, festeggia i dieci anni dall'uscita di "Per tutte le volte che", brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2010.

Il sessantesimo Festival andò in onda dal 16 al 20 febbraio 2010, presentato da Antonella Clerici (già co-conduttrice dell'edizione 2005), quarta donna a condurre la kermesse canora come conduttrice.

La canzone di Valerio Scanu inizialmente fu eliminata (dopo la sua presentazione nella seconda serata) e venne ripescata al termine della quarta sera.

Il brano fu eseguito con la direzione di Peppe Vessicchio e interpretato, durante la terza e la quarta serata dedicate ai duetti, insieme ad Alessandra Amoroso. E' stato composto da Pierdavide Carone.

Ci sono due versioni del video della canzone: una diretta Gaetano Morbioli con un momento intimo del cantante, mentre la seconda racconta una storia di amore, interpretata da due giovani innamorati.

Ha raggiunto la prima posizione della classifica Fimi dei singoli più venduti.

Valerio Scanu, Per tutte le volte che, Testo

Per tutte le volte che

Mi dici basta e basta più non è

Non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore

Per tutte le volte che

Mi chiedi scusa e scusa più non è

Ma trovi sempre il modo di farmi sembrare il simbolo del male

Per tutte le volte che

È tua colpa o forse non lo è

Ma il dubbio basta a farmi ritrovare quella voglia di gridare ma

Poi c'è una volta in cui

Scatta qualcosa fuori e dentro di noi

E tutto il resto è piccolo

Come uno spillo impercettiible

Come se un giorno freddo in pieno inverno

Nudi non avessimo poi tanto freddo perché noi coperti sotto il mare

A far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi

In tutti i laghi, in tutto il mondo

L'universo che ci insegue

Ma ormai siamo irraggiungibili

Per tutte le volte che

Un pugno al muro nulla fa perchè

Questo dolore è dolce come il miele

Confrontato con il male che

Noi ci facciamo

Se così potente questo amore che

Ci difendiamo

Con tutta la forza ma non basta quasi mai

Come se un giorno freddo in pieno inverno

Nudi non avessimo poi tanto freddo perché noi coperti sotto il mare

A far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi

In tutti i laghi, in tutto il mondo

L'universo che ci insegue

Ma ormai siamo irraggiungibili

Irraggiungibili

Come se un giorno freddo in pieno inverno

Nudi non avessimo poi tanto freddo perché noi coperti sotto il mare

A far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi

In tutti i laghi, in tutto il mondo

L'universo, l'universo, l'universo

Come se un giorno freddo in pieno inverno

Nudi non avessimo poi tanto freddo perché noi coperti sotto il mare

A far l'amore

Ma ormai siamo irraggiungibili

Valerio Scanu, Per tutte le volte che, Video Ufficiale