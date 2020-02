Liam Gallagher, Milano e Roma (sold out) : scaletta concerto 15 e 16 febbraio 2020 (info biglietti)

Di Alberto Graziola sabato 15 febbraio 2020

Liam Gallagher 2020, concerti a Milano e Roma : scaletta 15 e 16 febbraio (info biglietti)

Liam Gallagher si esibirà in Italia in due date, il 15 febbraio 2020 a Roma e il giorno dopo a Milano. Si parte, dunque, questa sera con la tappa al Palazzo dello Sport (con inizio del live alle 21). I biglietti non sono più disponibili per questa prima data mentre per il Forum di Assago, il 16 febbraio, ci sono ancora biglietti con inizio dello show alle 20.30.

Qui sotto la scaletta del concerto:

Manchester City Champions Chant

Fuckin' in the Bushes (Oasis song)

Rock 'n' Roll Star (Oasis song)

Halo

Shockwave

Wall of Glass

Come Back to Me

For What It's Worth

Morning Glory (Oasis song)

Stand by Me (Oasis song)

Once

The River

Gas Panic! (Oasis song)

Live Forever (Oasis song)

Encore:

Acquiesce (Oasis song)

Roll With It (Oasis song)

Supersonic (Oasis song)

Champagne Supernova (Oasis song)

Encore 2:

Cigarettes & Alcohol (Oasis song)