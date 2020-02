Sanremo 2020, le canzoni nella classifica Fimi: Diodato primo con Fai Rumore

Di Alberto Graziola venerdì 14 febbraio 2020

Sanremo 2020, quanto stanno vendendo i cantanti e le canzoni del Festival?

La classifica Fimi di questa settimana vede lo specchio delle tre posizioni del Festival di Sanremo 2020. Primo posto per il brano vincitore, Fai rumore, di Diodato. Secondo gradino per Viceversa di Francesco Gabbani e medaglia di bronzo per l'energica Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari.

Quarto posto per Achille Lauro e la sua Me ne frego, mentre Elettra Lamborghini con "Musica (E il resto scompare)" punta già ad essere un tormentone per i prossimi mesi e si piazza al quinto gradino.

Sesta posizione per Andromeda di Elodie, seguita da Fasma (Per sentirmi vivo) delle Nuove Proposte. Bene anche Tikibombom di Levante (alla 8), none Le Vibrazioni con "Dov'è". A chiudere la top ten Ghali che vede Boogieman (cin il featuring di Salmo).

In classifica ecco le altre posizioni degli ex cantanti di Sanremo 2020:

12. Rancore, Eden

15. Anastasio, Rosso di rabbia

16. Piero Pelù, Gigante

18. Leo Gassmann, Vai bene così

20. Bugo e Morgan, Sincero

23. Junior Cally, No Grazie

26. Marco Masini, Il confronto

28. Enrico Nigiotti, Baciami adesso

33. Raphael Gualazzi, Carioca

36. Irene Grandi, Finalmente io

47. Riki, Lo sappiamo entrambi

50. Eugenio in via di Gioia, Tsunami

54. Tosca, Ho amato tutto

71. Alberto Urso, Il sole ad est

98. Rita Pavone, Niente (Resilienza 74)