Halsey a Milano, scaletta, orari e biglietti del concerto di giovedì 13 febbraio 2020

Di Alberto Graziola giovedì 13 febbraio 2020

Halsey si esibirà in concerto, questa sera, 13 febbraio 2020, al Forum di Assago.

Special guest del concerto i Pale Waves. Dopo aver firmato un contratto discografico con l’etichetta indipendente britannica Dirty Hit nel 2017 hanno pubblicato il singolo d’esordio “There’s a Honey” seguito da “Television Romance”. Nel 2018 si sono classificati al quinto posto al BBC Sound Of, vincendo di seguito il premio NME Under the Radar agli NME Awards e affermandosi come una delle band alternative più interessanti in U.K. L'EP di debutto, All the Things I Never Said, è stato rilasciato a febbraio 2018. “My Mind Makes Noises” è il titolo dell’album di debutto, datato settembre 2018.

Sono ancora disponibili biglietti a partire da 40.25 euro.

Il live inizierà alle 21.

Questa a Milano è l'unica tappa italiana del suo Manic World Tour.

A seguire la scaletta del concerto:

Halsey, Manic World Tour 2020, Scaletta

Nightmare

Castle

Heaven in Hiding

Eyes Closed / Die for Me

You Should Be Sad

Haunting

Forever ... (Is a Long Time)

Dominic's Interlude

I Hate Everybody

Colors pt. II

Colors

Walls Could Talk

Bad at Love

3am

Finally // Beautiful Stranger

100 Letters (Acoustic)

Is There Somewhere

Killing Boys

Hold Me Down

Clementine

Graveyard

929

Encore:

Ashley

Gasoline

Without Me