Gange, il nuovo singolo di Francesca Michielin ft. Shiva dal 21 febbraio 2020

Di Ivan Buratti giovedì 13 febbraio 2020

Francesca Michielin, Gange: testo, significato della canzone, di cosa parla

Si intitola "Gange" il nuovo singolo di Francesca Michielin, disponibile su tutte le principali piattaforme e mercati digitali da venerdì 21 febbraio 2020. Il brano arriva a tre mesi da "Cheyenne", canzone apripista della nuova era musicale della vincitrice di X Factor, ed è il secondo singolo che anticipa l'album "Feat", in vendita dal 13 marzo.

Francesca Michielin è protagonista del brano insieme al giovane Shiva, tra i rapper italiani più apprezzati della sua generazione. "Gange" è il primo singolo che la cantautrice e polistrumentista rilascerà secondo una formula del tutto inedita: ogni giovedì, nelle tre settimane che precedono la pubblicazione dell'album, Francesca Michielin terrà un set live (prodotto da Vivo Concerti) "costruito attorno alle sonorità del feat che sarà poi disponibile dalla mezzanotte". Il primo è stato definito come un set "Vintage Electro" e sarà messo in scena al Rocket di Milano, il 20 febbraio 2020, alle ore 20.30.

Per partecipare agli eventi di lancio dei brani che anticipano "Feat" è possibile acquistare in prevendita i biglietti, disponibili esclusivamente online sul sito di TicketOne per sole 48 ore. I biglietti per il primo set – Vintage Electro del 20 febbraio al Rocket di Milano – saranno disponibili unicamente dalle 14.00 di venerdì 14 febbraio alle 14.00 di domenica 16 febbraio.