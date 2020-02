Amici 2020, cosa è successo nella puntata di giovedì 13 febbraio? (VIDEO)

Di Massimo Galanto giovedì 13 febbraio 2020

Ecco cosa è successo nella puntata di daytime di Amici 19 di giovedì 13 febbraio

Le buone maniere tornano protagoniste nella scuola di #Amici19 con Barbara Ronchi Della Rocca, oggi si parla di “porte”! pic.twitter.com/L3bTSiRWdg — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 13, 2020

Nella puntata del daytime di oggi, giovedì 13 febbraio, di Amici 19, andata in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) i cantanti Martina, Francesco e Stefano e la ballerina Talisa hanno appreso che la loro corsa verso il serale può continuare. A comunicare il verdetto è stato Rudy Zerbi, a nome dell'intera commissione interna.

Il professore ha spiegato a Martina che ci sono perplessità sui progressi che sembra aver fatto negli ultimi tempi, mentre Anna Pettinelli ha invitato Francesco a porre fine all'intermittenza delle sue prestazioni, trovando finalmente continuità.

Restano, dunque, 8 gli allievi in lizza per occupare i 4 posti rimanenti per il serale (che, secondo TvBlog, potrebbe iniziare a fine mese, il venerdì su Canale 5).

Intanto, continuano le prove degli allievi già in possesso della maglia verde che garantisce l'accesso alla fase finale del programma di Maria De Filippi, da Nyv a Nicolai, ma anche le lezioni della Pettinelli di storia della musica dedicate agli anni '60.

Nuova lezione a tutto ritmo per Stefano con la vocal coach Emanuela! 🕺 #Amici19 pic.twitter.com/Js5JmlpR0Q — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 13, 2020

Nella puntata odierna c'è stato spazio anche per le lezioni del ballerino Matteo, per quelle di Stefano e per gli incontri dei ragazzi con, prima, l'esperta di bon ton Barbara Ronchi Della Rocca e, poi, con lo scrittore Stefano Massini (sull'amore).