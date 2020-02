13 febbraio, Giornata mondiale della radio: Nikola Tesla l'inventore? L'appello della mostra museo "Nikola Tesla Exhibition" a Milano

Di Alberto Graziola giovedì 13 febbraio 2020

Nikola Tesla Exhibition, la mostra museo interattiva ospitata fino al 15 marzo presso lo Spazio Ventura XV a Milano, Lambrate

Oggi, 13 febbraio 2020, è la Giornata Mondiale della Radio. Automaticamente il primo pensiero è rivolto a Guglielmo Marconi. Eppure, c'è una curiosità che non tutti sanno e che vede protagonista Nikola Tesla.

L'invito e appello a riconoscere e ricordare i meriti di Nikola Tesla, arriva dalla "Nikola Tesla Exhibition" - la mostra museo interattiva ospitata fino al 15 marzo presso lo Spazio Ventura XV a Lambrate - e da Desanka "Dannie" Mandic, pronipote dello scienziato serbo.

Nonostante l’invenzione della radio sia generalmente attribuita all’italiano Guglielmo Marconi, per tutto il territorio degli USA l’inventore della radio è lo scienziato serbo Nikola Tesla. Ecco le parole di Mauro Rigoni, Amministratore unico di Venice Exhibition:

"La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che riconosceva a Tesla l’invenzione della radio è arrivata purtroppo pochi mesi dopo la sua morte, avvenuta nel gennaio 1943 in solitudine e povertà. In occasione di questa Giornata Mondiale crediamo sia fondamentale dare il giusto riconoscimento ad un genio che è stato per troppo tempo dimenticato dai libri di storia”

La decisione della Corte Suprema nel 1943

Ecco il riferimento alla decisione della Corte Suprema citata da Mauro Rigoni. L'amministratore unico fa riferimento a quando la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, nel giugno 1943, stabilì che il brevetto americano Marconi 763.772 era scontato e che non conteneva nulla di nuovo che non fosse presente nei brevetti di Tesla, Stoun e Lodge, aggiungendo che Marconi aveva utilizzato 17 brevetti di Tesla ed alcuni lavori di Hertz, senza dar loro il minimo riconoscimento.

Un appello che viene sostenuto anche dalla pronipote di Tesla, Desanka Mandic - il cui cognome è legato a quello della madre di Tesla, Georgina-Đuka Mandić. La donna chiede, infatti, di dedicare strade delle città italiane a Nikola Tesla:

“Nikola Tesla ha anticipato la necessità di trovare delle alternative a livello energetico, il bisogno e la possibilità delle telecomunicazioni, ha previsto lo smartphone e la trasmissione di voce e immagini. Si può dire che ha inventato il XXI secolo”.

Ad oggi, la Nikola Tesla Exhibition, Organizzata da Venice Exhibition in collaborazione con il Nikola Tesla Museum di Belgrado, ha già accolto oltre 100.000 visitatori e più di 1.250 scuole, permettendo agli italiani di conoscere a fondo le invenzioni e gli esperimenti di Tesla.

Nikola Tesla Exhibition, Dove, info e orari

Nikola Tesla Exhibition (www.mostratesla.it). Promossa e organizzata da Venice Exhibition Srl in collaborazione con il museo ufficiale di Belgrado (Serbia). Fino al 15 marzo 2020 presso lo Spazio Ventura XV in via Giovanni Privata Ventura 15, Milano.

Orari: dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00); sabato e domenica dalle 9.30 alle 20.30 (ultimo ingresso 19.30).

La mostra è organizzata su fasce orarie e si visita esclusivamente in gruppi da 25/35 persone accompagnati da una guida compresa nel biglietto d’ingresso. Si consiglia l’acquisto del biglietto in prevendita per avere la priorità d’ingresso. Visite guidate per gruppi e scuole di ogni ordine e grado su prenotazione.

Tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito ufficiale della mostra: https://www.mostratesla.it/prezzi-e-prevendita-mostra-tesla/