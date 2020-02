Gigaton: tutte le informazioni sul nuovo album dei Pearl Jam

Di Mr. Odo giovedì 13 febbraio 2020

Gigaton: tutte le informazioni sul nuovo album dei Pearl Jam in uscita il 27 marzo 2020. Quando sarà presentato? Che canzoni ci sono? Chi ha creato la cover? Cosa significa il titolo?

Gigaton è l'undicesimo album in studio dei Pearl Jam. L'ultima fatica di Eddie Vedder, Stone Gossard, Mike McCready, Jeff Ament e Matt Cameron uscirà in tutto il mondo il 27 marzo 2020, distribuito da Universal Music Group.

Secondo Pearljamonline.it l'album sarà anticipato da una premiere nei cinema di tutto il mondo, della durata di 85 minuti. L'appuntamento, che potrebbe essere introdotto da un video di presentazione realizzato dalla band di Seattle, è prevista per mercoledì 25 marzo 2020.

Il nuovo lavoro, che esce a distanza di sette anni da Lightning Bolt, sarà disponibile in sei formati differenti:





CD: comprende il cd con un libro con copertina rigida di 40 pagine.



LP: doppio vinile con libretto di 28 pagine.



CD + singolo 7" di Dance of the Clairvoyants: cd con libretto di 40 pagine e disco del singolo.



LP + singolo 7" di Dance of the Clairvoyants: doppio vinile con libretto di 28 pagine e disco del singolo.



LP + CD + singolo 7" di Dance of the Clairvoyants exclusive: doppio vinile con libretto di 28 pagine, cd con libro con copertina rigida di 40 pagine e disco del singolo.



Gigaton tracklist

L'album conterrà dodici tracce (per un totale di 57 minuti e 3 secondi), compreso il singolo Dance of the Clairvoyants, che Jeff Ament ha definito: "Una tempesta perfetta di sperimentazione e vera collaborazione".





Who Ever Said - 5:11

Superblood Wolfmoon - 3:49

Dance of the Clairvoyants - 4:26

Quick Escape - 4:47

Alright - 3:44

Seven O'Clock - 6:14

Never Destination - 4:17

Take the long way - 3:42

Buckle Up - 3:37

Comes then goes - 6:02

Retrogade - 5:22

River Cross - 5:53



Gigaton cover

La cover è stata creata dal fotografo naturalista Paul Nicklen.



Gigaton: significato titolo album

La parola Gigaton è utilizzata in climatologia per quantificare il distacco di ghiaccio ai poli. Il gigatone è un'unità di misura che corrisponde a un miliardo di tonnellate.



Pearl Jam in tour in Italia nel 2020

I Pearl Jam porteranno in Italia le canzoni del nuovo album e tanti indimenticabili brani il 5 luglio all'Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.