Amici 19, quattro allievi continuano la corsa al serale: chi sono

Di Marco Salaris mercoledì 12 febbraio 2020

Cosa è accaduto nel daily in onda su Canale 5

Buone notizie per quattro degli allievi che sognano il serale della diciannovesima edizione di Amici. I professori si sono riuniti in studio per decidere le loro sorti. Ieri su Stefano e Martina la commissione aveva lasciato in sospeso il verdetto, così come per Talisa. Nel daily odierno di Amici si sono esibiti Francesco, Stefano, Talisa, Martina.

Francesco davanti alla commissione ha cantato il suo inedito Eri una festa. Viene momentaneamente rimandato in sala relax per lasciare del tempo ai professori per decidere il risultato. Dopo poco viene richiamato: passa l'esame e quindi continua la corsa al serale. Così come Stefano che all'unanimità riceve il via libera dagli insegnanti. Per Martina l'esito positivo ha avuto qualche difficoltà, Rudy Zerbi: "Non siamo pienamente convinti che questi progressi possano bastare per andare al serale però sicuramente sono sufficienti per provarci"

Infine Talisa, visibilmente in ansia per l'esito si scioglie in lacrime di felicità non appena Zerbi le comunica il passaggio del test e quindi anche lei continua la corsa.