To Die For, Sam Smith: il nuovo singolo esce il 14 febbraio 2020

Di Alberto Graziola mercoledì 12 febbraio 2020

E' arrivata l'ufficialità: Sam Smith torna con il nuovo singolo da venerdì 14 febbraio 2020.

Uscirà a San Valentino, infatti, il brano "To Die For", come confermato anche da Universal Music Italia.

Vi terremo aggiornati con testo, traduzione e video della canzone non appena disponibili.