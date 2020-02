Rage Against the Machine, concerti e date in Europa: nessuna tappa in Italia

Di Alberto Graziola mercoledì 12 febbraio 2020

Rage Against the Machine, biglietti concerti e date in Europa nel 2020. In Italia...

I Rage Against the Machine hanno annunciato il loro Public Service Announcement Tour con tappe anche in Europa, nel 2020. Eppure, ad oggi, non sono previste date nel nostro Paese. La band si esibirà in queste città europee:

28 agosto – Leeds (UK)

30 agosto – Reading (UK)

1 settembre – Parigi (Francia)

4 settembre – Stradbally (Irlanda)

6 settembre – Berlino (Germania)

8 settembre – Praga (Repubblica Ceca)

10 settembre – Cracovia (Polonia)

12 settembre – Vienna (Austria)

I biglietti saranno in vendita da giovedì 13 febbraio sul sito ufficiale della band.