Federico Zampaglione dei Tiromancino su Facebook: "Quanti modi ci sono oggi per far parlare di sé quando l’arte dice pochino?"

Compiere gesti strani e ad effetto, dichiarazioni altisonanti e controverse, buttarla sul patetico tentando l’ effetto lacrimuccia tanto caro a una serie di trasmissioni TV trash ( o altrove su giornali, web etc etc ) basate sulla pura speculazione del dolore e disagio , raccontare tutti ma proprio tutti i propri affari privati, innescare polemiche, buffonate, litigi, finti amori e relative separazioni, sputtanare persone e chi più ne ha più ne metta.

Ma non vi rendete conto che non serve a nulla ? 48 ore di fesserie con grandi titoli e pioggia di commenti e poi... puff ! Avanti con la prossima notiziola da sbranare .

Se alla base mancano i contenuti tutto il ridicolo circo mediatico é destinato a svanire dopo pochissimo, lasciando dietro di se il nulla dal quale é stato generato.

Una canzone che emoziona, un film che ti arriva dentro, un quadro che ti incanta o un libro che ti aiuta a capire chi sei davvero, non hanno bisogno di parole o fatti eclatanti a sostenerlo .

Basta ascoltare, guardare, ammirare o leggere. Tutto qui.

E le cose fatte con questo spirito continueranno ad esistere per sempre nel cuore e nella mente di chi ha ricevuto qualcosa di buono, pulito e sopratutto onesto.

Spesso mi dicono che dovrei andare di più in giro a parlare di me.

Di me ? E perché ? A dire cosa ? A fare scena? Pena? Parlare di quanto ho sofferto perdendo mia madre? Di separazioni da donne che ho amato? Di questioni familiari ? Non so....

Io parlo e racconto di me attraverso strumenti artistici. Se vado in tv suono, faccio vedere momenti di un mio film...non parlo dei cazzi miei. Quelli sono miei e basta. Mi sentirei un poveretto a dover usare quelle argomentazioni per essere lì... magari pure in promozione con un nuovo disco di cui altrimenti nessuno parla perché é mediocre e non dice nulla.

Poi per carità, ogni tanto si può condividere anche qualche cosa delle nostre giornate..ma c’ é un limite a tutto.

L’ arte va rispettata e vissuta con coraggio e dignità, pertanto non serve mettere se stesso davanti a ciò che fai.

A meno che ciò che fai, non abbia alcuna forza effettiva e necessiti tue chiacchiere e strombazzamenti per esistere, o almeno tentare.

Badate bene non é una critica verso nessuno in particolare, ma verso un sistema. che sta prendendo piede in modo pericoloso e se non ci si ferma tra un po’ durante la conferenza stampa di lancio di una qualsiasi opera... ci troveremo tutti a parlare solo di quanto ci sta antipatico tizio o caio, a piangerci addosso commiserandoci , a lanciare polemiche verso categorie di persone, etnie, o fazioni politiche , oppure svelando ogni singola vicenda bella o brutta del nostro privato.

Vogliamo fare gli artisti ? Lasciamo allora che sia L’ ARTE a parlare e a rappresentarci !!

Proprio come hanno sempre fatto i Grandi di cui si é sempre saputo poco o niente a livello personale , ma che sono stati in grado di lasciare perle di pensiero negli anni...e dire solo con la potenza delle loro opere tutto ciò che c’ era da dire.

Baci a tutti