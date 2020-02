Dream Theater Milano, setlist 12 febbraio 2020: concerto ad Assago, scaletta e info biglietti

Di Alberto Graziola mercoledì 12 febbraio 2020

Dream Theater biglietti concerto Milano, 12 febbraio 2020: setlist concerto, scaletta e info

Dream Theater ad Assago, in concerto, questa sera, con la tappa del loro "Distance over time" tour.

Dopo la data di ieri al Palazzo dello Sport di Roma, la band si esibirà con la seconda e ultima tappa italiana. Si tratta del loro tour dei 20 anni di “Scenes From A Memory”

Fra Gennaio e Febbraio 2020 il gruppo festeggia i 20 anni della loro pietra miliare “Scenes From A Memory” suonandolo per intero (oltre ai pezzi più importanti della loro carriera) sui palchi di tutta Europa, in uno show della durata di 3 ore. Un tour di 28 date attraverso 16 paesi compresi UK, Germania, Francia e Olanda. Non mancherà di certo l’Italia dove la formazione più influente del progressive metal moderno terrà due concerti.

Biglietti ancora disponibili dal 51,75 euro.

Il live inizierà alle 20.30

Qui, a seguire, la scaletta del concerto:

Untethered Angel

A Nightmare to Remember

Fall Into the Light

Barstool Warrior

In the Presence of Enemies, Part I

Pale Blue Dot

Act 2 (Metropolis, Part 2: Scenes From a Memory):

Act I: Scene One: Regression

Act I: Scene Two: I. Overture 1928

Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu

Act I: Scene Three: I. Through My Words

Act I: Scene Three: II. Fatal Tragedy

Act I: Scene Four: Beyond This Life

Act I: Scene Five: Through Her Eyes

Act II: Scene Six: Home

Act II: Scene Seven: I. The Dance of Eternity

Act II: Scene Seven: II. One Last Time

Act II: Scene Eight: The Spirit Carries On

Act II: Scene Nine: Finally Free

Encore:

At Wit's End