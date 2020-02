Slipknot a Milano, 11 febbraio 2020: concerto al Forum (orari, biglietti e setlist)

Di Alberto Graziola martedì 11 febbraio 2020

Slipknot, Milano, setlist del concerto di martedì 11 febbraio 2020

Gli Slipknot si esibiranno questa, in concerto al Forum di Assago, con la tappa italiana del "We are not your kind" tour.

E' considerato il grande ritorno degli Slipknot. Il frontman Corey Taylor racconta:

“E' bello tornare ad esibirci in tour in Europa e in Gran Bretagna. Non importa quante volte siamo venuti, è sempre straordinario e ogni volta non vediamo l’ora! Vogliamo suonare in tutte le città che ci pare! Una cosa è sicura: il pubblico qui è sempre il MIGLIORE del mondo!”.

I Behemoth sono gli special guest delle date del tour europeo e inglese.

Gli Slipknot porteranno il loro Knotfest Roadshow in giro per gli Stati Uniti con Volbeat, Gojira e Behemoth in qualità di special guest.

Il concerto inizierà alle ore 21. Sono ancora disponibili biglietti, cliccando qui.

Qui sotto la scaletta completa:

For Those About to Rock (We Salute You) (AC/DC song)

Insert Coin

Unsainted

Disasterpiece

Eeyore

Nero Forte

Before I Forget

New Abortion

Psychosocial

Solway Firth

Vermilion

Birth of the Cruel

Wait and Bleed

Eyeless

All Out Life

Duality

Encore:

742617000027 (sic)

People = Shit

Surfacing

'Til We Die