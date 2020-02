Ermal Meta, il nuovo singolo esce in tarda primavera (video)

Di Alberto Graziola martedì 11 febbraio 2020

E' stato il manager di Bugo, Michele Soave, in collegamento in diretta a Storie Italiane per parlare e affrontare il tema della querelle a Sanremo 2020 tra il cantante e Morgan, a svelare che il nuovo singolo di Ermal Metà uscirà fra qualche mese.

Nel programma di Eleonora Daniele su Rai Uno, il manager ha anticipato il prossimo step del cantautore:

Ancora mistero sul titolo ma conferma -indiretta- sul periodo che vedrà il ritorno di Ermal Meta con un nuovo inedito.