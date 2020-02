Una, nessuna, centomila, il concerto: momenti a staffetta con anche 7 cantanti uomini sul palco per condividere il messaggio contro la violenza sulle donne

Di Alberto Graziola martedì 11 febbraio 2020

Una, nessuna, centomila, biglietti venduti: boom a quota 40.000 in pochi giorni

Ottimo successo di vendite, in pochissimi giorni dall'annuncio in diretta al Festival di Sanremo 2020, per il concerto Una, nessuna, centomila.

Nelle scorse ore, Laura Pausini, via Instagram, ha condiviso la notizia dei 40.000 biglietti già venduti, dando anche qualche anticipazioni su come sarà il concerto a Campovolo il prossimo 19 settembre.

#UNANESSUNACENTOMILA Siamo già in 40.000!!!

Grazie per aver dimostrato ancora una volta l’energia solidale del nostro paese.🖤

Come vi abbiamo detto a Sanremo, ci saranno 7 momenti a staffetta: ognuna di noi avrà un set con la propria band e ognuna di noi inviterà un collega uomo (che presto vi sveleremo) per condividere il messaggio contro la violenza sulle donne.

Grazie Friends & Partners per avermi invitata, sarà un concerto indimenticabile!

Le nostre e le vostre voci contro la violenza sulle donne.

Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini saranno -ognuna di loro- accompagnate anche da un cantante e collega uomo, durante il concerto per condividere il giustissimo messaggio contro la violenza sulle donne.