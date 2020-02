Amici 19, Federico deluso per non aver ottenuto la maglia verde: "Me la stanno facendo sudare..."

Di Fabio Morasca martedì 11 febbraio 2020

La delusione di Federico per non aver ottenuto l'accesso al serale.

Nel daytime di oggi, martedì 11 febbraio 2020, di Amici 19, andato in onda su Real Time, abbiamo visto la delusione di Federico, rammaricato per non aver ottenuto l'accesso alla fase serale del talent show di Maria De Filippi.

Dopo lo speciale del sabato, durante il quale ai professori era stata data la possibilità di mandare direttamente un allievo al serale (ma solo con l'unanimità di tutti e 6 i professori), Federico si è sfogato con Javier:

Me la stanno a fa' suda 'sta maglia verde, non voglio tornare alla vita di prima, me la merito, ma io me la prendo! Mi sta facendo abbastanza innervosire questa cosa. Oggi, mi sono divertito, magari ho sbagliato... Non mi piace questa cosa, mi sto facendo un mazzo tanto...

Federico, quindi, è tornato in sala prove per affrontare un'altra lezione con Veronica Peparini che ha voluto verificare i progressi del ballerino per quanto riguarda il suo lavoro sull'emotività.

Veronica Peparini, quindi, ha voluto affidare a Federico un'altra coreografia dove ci sono meno passi e più "racconto":

Devi farmi leggere te stesso dentro questa coreografia qui...

Federico ballerà sulle note di Meraviglioso, nella versione dei Negramaro. Altre dichiarazioni della Peparini:

La coreografia e la canzone ti danno tanto come intenzioni... La canzone porta al senso della vita, che ci possa essere un dolore forte, che hai vissuto o che stai vivendo, ma ci sono anche tante cose belle... La canzone è chiara. Dovresti dirmi tu quello che ci vuoi mettere dentro.

L'idea di Federico è stata la seguente:

E' un miscuglio di cose. Penso al contrasto tra notte e giorno, notte e giorno...

Veronica Peparini si è mostrata soddisfatta di questa intuizione e ha chiesto al ballerino di metterla in pratica.