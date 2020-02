Elton John, Oscar 2020 grazie alla canzone (I’m Gonna) Love Me Again da Rocketman

Di Alberto Graziola lunedì 10 febbraio 2020

(I’m Gonna) Love Me Again da Rocketman conquista l'Oscar 2020

Elton John ha vinto l'Oscar (il secondo della sua carriera) grazie al brano "(I’m Gonna) Love Me Again", presente proprio nella colonna sonora del film incentrato sulla sua vita, Rocketman.

Ecco il disco di ringraziamento e l'assegnazione del premio durante la diretta di questa notte (ora italiana) degli Oscar 2020.

Qui sotto testo, traduzione e video del pezzo.

Elton John, (I’m Gonna) Love Me Again, Testo

[Verse 1: Elton John]

Oh, the joke was never hard to tell

Threw my spare change in the wishing well

The dream alone is always in your hands

If that don't fill the boy and build the man

A heart has many secrets, so I'm told

Through the years, a theory can grow cold

I'm up to be the king, it's gotten clear

The voice inside my head is the one I hear

[Chorus: Elton John & Taron Egerton]

Singing, I'm gonna love me again

Check in on my very best friend

Find the wind to fill my sails

Rise above the broken rails

Unbound by any ties that break or bend

I'm free, and don't you know?

No clown to claim he used to know me then

I'm free, and don't you know?

And oh-oh-oh, I'm gonna love me again

[Post-Chorus1]

Hoo-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh, ooh

[Verse 2: Taron Egerton]

The golden age was somehow bittersweet

But now the past lies sleepin' in the deep

The peaceful days that followed hollow nights

A kiss or touch could feel like Kryptonite

Praise the Saints that hung up on my wall

For trust is left in lovers after all

A whispered word emergin' from a tale

My wake-up call to claim the cursed spell

[Chorus: Elton John & Taron Egerton]

Well, I'm gonna love me again (Love me again)

Check in on my very best friend

Find the wind to fill my sails

Rise above the broken rails

Unbound by any ties that break or bend

I'm free, and don't you know?

No clown to claim he used to know me then

I'm free, and don't you know?

And oh-oh-oh, I'm gonna love me again

[Instrumental Break]

[Chorus: Elton John & Taron Egerton]

Sing, I'm gonna love me again

Check in on my very best friend

Find the wind to fill my sails

Rise above the broken rails

Unbound by any ties that break or bend

I'm free, and don't you know?

No clown to claim he used to know me then

I'm free, don't you know?

And oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, I'm gonna love me again

[Outro: Elton John & Taron Egerton]

I'm gonna love me again

I'm gonna love me again

Elton John, (I’m Gonna) Love Me Again, Traduzione

Oh, lo scherzo non è mai stato difficile da dire

Ho gettato il mio resto nel pozzo dei desideri

Il sogno da solo è sempre nelle tue mani

Se questo non soddisfa il ragazzo e costruisce l'uomo

Un cuore ha molti segreti, quindi mi viene detto

Nel corso degli anni, una teoria può diventare fredda

Sono pronto per essere il re, è diventato evidente

La voce nella mia testa è quella che sento

Cantando, mi amerò di nuovo

Controllo il mio migliore amico

Trova il vento per riempire le mie vele

Sali sopra le rotaie rotte

Nessun impegno per legami che si rompono o si piegano

Sono libero e non lo sai?

Nessun pagliaccio affermava di conoscermi allora

Sono libero e non lo sai?

E oh-oh-oh, mi amerò di nuovo

Hoo-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh, ooh

L'età dell'oro era in qualche modo agrodolce

Ma ora il passato sta dormendo nel profondo

I giorni pacifici che seguirono notti vuote

Un bacio o un tocco potrebbero sembrare Kryptonite

Lodate i santi che hanno appeso sul mio muro

Perché la fiducia è lasciata agli amanti dopo tutto

Una parola sussurrata che emerge da un racconto

La mia sveglia per reclamare l'incantesimo maledetto

Bene, mi amerò di nuovo

Controllo il mio migliore amico

Trova il vento per riempire le mie vele

Sali sopra le rotaie rotte

Nessun impegno per legami che si rompono o si piegano

Sono libero e non lo sai?

Nessun pagliaccio affermava di conoscermi allora

Sono libero e non lo sai?

E oh-oh-oh, mi amerò di nuovo

Canta, mi amerò di nuovo

Controlla il mio migliore amico

Trova il vento per riempire le mie vele

Sali sopra le rotaie rotte

Nessun impegno per legami che si rompono o si piegano

Sono libero e non lo sai?

Nessun pagliaccio affermava di conoscermi allora

Sono libero, non lo sai?

E oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, mi amerò di nuovo

Mi amerò di nuovo

Mi amerò di nuovo

Elton John, (I’m Gonna) Love Me Again, Video ufficiale