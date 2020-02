React, Pussycat Dolls: è uscito il video del nuovo singolo (dopo oltre dieci anni di pausa)

Di Alberto Graziola lunedì 10 febbraio 2020

Pussycat Dolls, React: testo, significato della canzone, di cosa parla

E' finalmente uscito il video ufficiale del nuovo singolo delle Pussycat Dolls, React. Si tratta della prima canzone della girlband dopo oltre dieci anni dalla pausa/scioglimento. Il gruppo aveva presentato una breve anteprima della canzone, live, con coreografia e balletto, durante X Factor Uk. Poi, solo nei giorni scorsi è stato finalmente rilasciato ufficialmente.

“Avevo lavorato con un produttore davvero eccezionale di nome Will Sims e ho adorato questa canzone. Ho solo pensato che fosse davvero melodica, fresca, attuale e nuova. Ero entusiasta di farla e anche le ragazze la adoravano. È una canzone inaspettata. Tornando, volevamo solo fare qualcosa di veramente nuovo e fresco e qualcosa che non avevamo mai fatto. Ha quella sensazione elettro-pop e un grande ritmo dance, quindi è qualcosa su cui possiamo ballare duramente e fare le nostre cose, per quanto riguarda la coreografia ".

Nella canzone parlano del bisogno di un comportamento meno perfetto da parte del loro amato: vorrebbero poter reagire a qualcosa di sbagliato e non affrontare solo la perfezione di un rapporto.

Il singolo è stato pubblicato tramite Access Records il 7 febbraio scorso. Qui sotto testo, traduzione e video del brano, in apertura post il video ufficiale.

Pussycat Dolls, React, Testo

[Verse 1]

When I get messed up at the party

I make a scene and get upset

But when I wake up in the morning

You bring me breakfast in bed and act like there's nothin' to forget

[Pre-Chorus1]

Maybe I should count my blessings

That you're just that type

So call me masochistic

But sometimes, I want to fight

[Chorus2]

Every time I leave, you pull me closer

I hang up the phone, you call me back

Why don't you mess me 'round like you're supposed to?

You're turning me cruel 'cause I'm just wanting you to react

[Post-Chorus3]

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey, hey

Hey, hey, hey

You're turning me cruel 'cause I'm just wanting you to react

[Verse 2]

If I say jump, you just say "How high?"

I think you might love me to death

The way you do me, boy, you're too nice

You gas me up when I wanna be losin' my breath

[Pre-Chorus1]

Maybe I should count my blessings

That you're just that type

So call me masochistic

But sometimes, I want to fight (Rrah)

[Chorus2]

Every time I leave, you pull me closer

I hang up the phone, you call me back

Why don't you mess me 'round like you're supposed to?

You're turning me cruel 'cause I'm just wanting you to react

Looking for a little confrontation

Now I know the nice guys turn me bad

The less you do, the more it makes me crazy (Crazy)

You're turning me cruel 'cause I'm just wanting you to react

[Post-Chorus3]

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey, hey

Hey, hey, hey

You're turning me cruel 'cause I'm just wanting you to react

[Chorus2]

Every time I leave, you pull me closer (Pull me closer)

I hang up the phone, you call me back

Why don't you mess me 'round like you're supposed to? (Mess me 'round)

You're turning me cruel 'cause I'm just wanting you to react

Looking for a little confrontation

Now I know the nice guys turn me bad

The less you do the more it makes me crazy

You're turning me cruel 'cause I'm just wanting you to react

[Post-Chorus3]

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey, hey

Hey, hey, hey

You're turning me cruel 'cause I'm just wanting you to react

Pussycat Dolls, React, Traduzione

Quando faccio casino ad una festa

Faccio una scenata e mi arrabbio

Ma quando mi sveglio la mattina

Mi porti la colazione a letto e ti comporti come se non ci fosse nulla da dimenticare

Forse dovrei contare le mie fortune

Che sei proprio quel tipo

Quindi chiamami masochista

Ma a volte, voglio combattere

Ogni volta che me ne vado, mi avvicini

Riattacco il telefono, mi richiami

Perché non mi fai casino come dovresti?

Mi stai rendendo crudele perché voglio solo che tu reagisca

Hey Hey Hey

Hey, hey hey hey

Hey Hey Hey

Mi stai rendendo crudele perché voglio solo che tu reagisca

Se dico salta, dici solo "Quanto in alto?"

Penso che potresti amarmi fino alla morte

Il modo in cui mi fai, ragazzo, sei troppo carino

Mi dai aria quando voglio perdere il respiro

Forse dovrei contare le mie fortune

Che sei proprio quel tipo

Quindi chiamami masochista

Ma a volte, voglio combattere

Ogni volta che me ne vado, mi avvicini

Riattacco il telefono, mi richiami

Perché non mi fai casino come dovresti?

Mi stai rendendo crudele perché voglio solo che tu reagisca

Alla ricerca di un piccolo confronto

Ora so che i bravi ragazzi mi fanno diventare cattiva

Meno fai, più mi fa impazzire (impazzire)

Mi stai rendendo crudele perché voglio solo che tu reagisca

Hey Hey Hey

Hey, hey hey hey

Hey Hey Hey

Mi stai rendendo crudele perché voglio solo che tu reagisca

Ogni volta che me ne vado, mi avvicini (avvicinami)

Riattacco il telefono, mi richiami

Perché non mi fai casino come dovresti? (Fai casino)

Mi stai rendendo crudele perché voglio solo che tu reagisca

Alla ricerca di un piccolo confronto

Ora so che i bravi ragazzi mi fanno diventare cattiva

Meno fai e più mi fa impazzire

Mi stai rendendo crudele perché voglio solo che tu reagisca

Hey Hey Hey

Hey, hey hey hey

Hey Hey Hey

Mi stai rendendo crudele perché voglio solo che tu reagisca

Pussycat Dolls, React, Video Ufficiale