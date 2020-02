Sanremo 2020, Gigante di Pelù somiglia a Keep Your Heart Broken dei The Rasmus? (VIDEO)

Di Massimo Galanto domenica 9 febbraio 2020

Dubbi sull'autenticità del brano presentato in gara al Festival da Piero Pelù. Ecco l'audio

Gigante di Pierò Pelù, in gara a Sanremo 2020, è un plagio di Keep Your Heart Broken dei The Rasmus? La domanda circola sui social, dove alcuni utenti hanno segnalato una somiglianza più o meno evidente.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della Rai e il caso rimane limitato al web, ma non sono da escludere sviluppi che potrebbero, a quel punto, avere conseguenze sulla partecipazione del cantautore toscano alla kermesse canora condotta e diretta da Amadeus (che in realtà si chiuderà stasera stessa).

Mentre scriviamo, il brano di Pelù si è piazzato al quinto posto nella classifica generale dopo le prime quattro serate. Dunque, Gigante è, a tutti gli effetti, uno dei brani in corsa per il podio. Tra qualche minuto sarà resa nota la classifica finale e a quel punto le prime tre canzoni affronteranno l'ultimo step, con il verdetto ultimo che dovrebbe essere comunicato in diretta intorno alle 2 di notte.