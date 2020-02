Gente de Zona a Sanremo 2020 ospiti della finale del Festival

Di Alberto Graziola sabato 8 febbraio 2020

I Gente de Zona sono ospiti alla finale del Festival di Sanremo 2020, nato nel 2000 all'Avana da Alexander Delgado con Jacob Forever dal 2005 fino al 2013 fa parte del gruppo anche Nando Pro e dal 2005 Michel Delgado. Dal 2013 Randy Malcom Martinez

Il sound caratteristico della band è il reggaton unito alla musica cubana.

Il gruppo è diventato celebre grazie a Bailamos di Enrique Iglesias, nel 2014.

Recentemente hanno collaborato anche con Kylie Minogue per il brano tratto da Golden, Stop me from falling.