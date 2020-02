"Boys Boys Boys", il tormentone di Sabrina Salerno a Sanremo 2020

Di Alberto Graziola sabato 8 febbraio 2020

Sabrina Salerno, Boys, la canzone eseguita a Sanremo 2020 nella finale di sabato 8 febbraio

Si intitola "Boys" ma tutti la conoscono e canticchiano come "Boys Boys Boys". Parliamo del brano di Sabrina Salerno, eseguito al Festival di Sanremo 2020 nella serata finale.

Il brano fu il terzo singolo estratto dal suo album di debutto Sabrina. Fu il primo brano della cantante ad essere pubblicato nel Regno Unito ed ha riscosso successo in diverse nazioni come ad esempio la Francia e la Svizzera dove è arrivato alla numero uno per 5 settimane.

Il video della canzone è stato registrato al Florida Hotel di Jesolo, in provincia di Venezia: fu il primo video musicale ad essere censurato in Regno Unito.

Boys, boy-boy-boys

Boys boys boys, boys boys boys

Boys boys boys, boys boys boys

Sunshine's down so come to town, set your body free

Hold me tight, my love tonight, tell me you believe

Everybody, summertime love, you'll remember me

Everybody, summertime love, be my lover, be my baby

Boys boys boys, I'm looking for a good time

Boys boys boys, get ready for my love

Boys boys boys, I'm looking for the good times

Boys boys boys, I'm ready for your love

Stay around, the sun goes down, babe I'm feeling right

Take a chance with love romance, have some fun tonight

Everybody, summertime love, you'll remember me

Everybody, summertime love, be my lover, be my baby

Boys boys boys, I'm looking for a good time

Boys boys boys, get ready for my love

Boys boys boys, I'm looking for the good times

Boys boys boys, I'm ready for your love

Boys and girls in the summertime love, summertime love on the beach tonight

Say hey, say you, say me, say what

Everybody has gotta come, don't stop, don't move

A-just get your body in the groove, I said hey, I said who, I said me

Said you gotta get in the groove

in the summertime love, in the summertime love

(Boys boys boys) let the summertime roll, let the summertime roll

(Boys boys boys) in the summertime love, in the summertime love

(Boys boys boys) let the summertime roll, let the summertime roll

Everybody, summertime love, you'll remember me

Everybody, summertime love, be my lover, be my baby

Boys boys boys, I'm looking for a good time

Boys boys boys, get ready for my love

Boys boys boys, I'm looking for a good time

Boys boys boys, get ready for my love

Boys boys boys, I'm looking for a good times

Boys boys boys, get ready for my love

Boys boys boys, I'm looking for a good times