Alla mia età, Tiziano Ferro a Sanremo 2020: la canzone sulla forza di uscire da un errore grazie al perdono

Di Alberto Graziola sabato 8 febbraio 2020

Tiziano Ferro, Alla mia età: testo, significato della canzone interpretata al Festival di Sanremo 2020 nella serata finale

Tiziano Ferro sarò ospite anche della finale di Sanremo 2020 con il brano "Alla mia età", singolo pubblicato il 3 ottobre 2008 come primo estratto dall'omonimo album.

Come raccontato dallo stesso cantautore, il testo della canzone parla di chi si sente attaccato e criticato per aver commesso un errore, ma alla fine trova nel dolore e nella propria solitudine la forza per uscirne, attraverso il perdono.

Il video del brano, diretto da Gaetano Morbioli, vede Tiziano Ferro vestire i panni di un calciatore.

Qui sotto il testo della canzone:

Sono un grande falso mentre fingo allegria

Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia

Come un terremoto in un deserto che

Che crolla tutto ed io son morto e nessuno se n'è accorto

Lo sanno tutti che in caso di pericolo

Si salva solo chi sa volare bene

Quindi se escludi gli aviatori, i falchi, nuvole

Gli aerei aquile e angeli, rimani te

Ed io mi chiedo ora che farai

Che nessuno ti verrà a salvare

Complimenti per la vita da campione

Insulti per l'errore di un rigore

E mi sento come chi sa piangere ancora alla mia età

E ringrazio sempre chi sa piangere di notte alla mia età

E vita mia che mi hai dato tanto

Amore, gioia, dolore, tutto

Ma grazie a chi sa sempre perdonare sulla porta alla mia età

Certo che facile non è mai stato

Osservavo la vita come la osserva un cieco

Perché ciò che è detto può far male

Però ciò che è scritto può ferire per morire

E mi sento come chi sa piangere ancora alla mia età

E ringrazio sempre chi sa piangere di notte alla mia età

E vita mia che mi hai dato tanto

Amore, gioia, dolore, tutto

Ma grazie a chi sa sempre perdonare sulla porta alla mia età

E che la vita ti riservi ciò che serve spero

Che piangerai per cose brutte e cose belle spero

Senza rancore e che le tue paure siano pure

E l'allegria mancata poi diventi amore

Anche se è perché solamente il caos della retorica

Confonde i gesti e le parole e le modifica

È perché Dio mi ha suggerito che ti ho perdonato

E ciò che dice lui va ascoltato

Di notte alla mia età

Di notte alla mia