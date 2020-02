Sanremo 2020, finale: dopo la qualifica, Morgan e Bugo non ci saranno sul palco nemmeno fuori gara

Durante la conferenza stampa di Sanremo 2020, la prima domanda è stata ovviamente legata al caso Morgan-Bugo e alla loro squalifica.

Luca Dondoni chiede se questa sera Morgan o Bugo ci saranno sul palco dopo il cambio di testo della canzone e l'abbandono di Bugo. Prima dell'intervento del conduttore, viene specificato l'accaduto secondo le regole del Festival:

"Ci sono due motivi per l'esclusione dalla gara, la modifica del testo e il ritiro. Non c'è nessuna esclusione, è il ritiro che fa fede. E' Bugo che è fisicamente uscito di scena"

Amadeus conferma:

"Bugo e Morgan non ci saranno, nemmeno Bugo da solo. Non li vedremo comunque sul palco. Bugo se ne è andato, nel momento in cui lasci il palco... Se la canzone fosse di Bugo e Morgan se ne fosse andato, sarebbe stato da valutare, In questo caso se ne è andato il titolare della canzone"