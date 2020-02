Sanremo 2020, finale 8 febbraio: scaletta, ospiti e anticipazioni - Diretta dalle 20.30

Di Alberto Graziola sabato 8 febbraio 2020

Parte questa sera dalle 20.30 circa la finale del Festival di Sanremo 2020 con l'atto conclusivo di queste cinque giornate condotte da Amadeus con la spalla di Fiorello e la partecipazione speciale di Tiziano Ferro. Scopriremo questa sera chi sarà il vincitore di questa settantesima edizione del Festival. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla serata.

Sanremo 2020, finale 8 febbraio, Ospiti

Sarà presente Biagio Antonacci, a cinque anni dalla sua ultima ospitata sanremese. E ancora Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro (cast del film di Fausto Brizzi, La mia banda suona il pop, in sala dal 20 febbraio) più altre sorprese. Confermati i Gente de Zona. In trattative Ultimo.

Sanremo 2020, finale 8 febbraio, Cantanti Big in gara

Ecco i 23 cantanti che si esibiranno questa sera al Festival di Sanremo 2020 (dopo la squalifica di Morgan e Bugo):

Paolo Jannacci,

Rancore

Giordana Angi,

Francesco Gabbani,

Raphael Gualazzi,

Anastasio

Pinguini Tattici Nucleari

Elodie,

Riki,

Diodato,

Irene Grandi,

Achille Lauro,

Piero Pelù,

Tosca,

Michele Zarrillo,

Junior Cally,

Le Vibrazioni,

Alberto Urso,

Levante

Rita Pavone,

Enrico Nigiotti,

Elettra Lamborghini,

Marco Masini.

Sanremo 2020, finale 8 febbraio, Come si vota

Si esibiranno i 23 cantanti in gara. Prima votazione mista per i Big con Giuria Demoscopica (33%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e del Televoto (34%). La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 23 canzoni: le prime tre classificate vanno a nuova votazione, con azzeramento dei voti precedenti e nuova votazione, ancora a sistema misto, con Giuria Demoscopica (33%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Televoto (34%). La canzone con la percentuale di voto complessiva più alta ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice del Festival di Sanremo 2020. Il vincitore potrà rappresentare l'Italia all’Eurovision Song Contest 2020, su richiesta della Rai.