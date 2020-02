Sanremo 2020, quarta serata: Diodato primo in classifica per la Sala Stampa

Di Alberto Graziola sabato 8 febbraio 2020

Sanremo 2020, quarta serata: la classifica secondo la Sala Stampa

Sanremo 2020, ecco la classifica della sala stampa di questa quarta serata. 23 le canzoni in gara visto la squalifica di Bugo e Morgan. I due sono saliti sul palco ma Morgan ha cambiato il testo della canzone, portando Bugo ad abbandonare il palco. Non sono più tornati e così, in base al regolamento, i cantanti sono stati squalificati per defezione.

Qui sotto i 23 posti della classifica generale.

23) Alberto Urso

22) Riki

21) Enrico Nigiotti

20) Michele Zarrillo

19) Giordana Angi

18) Elettra Lamborghini

17) Junior Cally

16) Marco Masini

15) Levante

14) Rita Pavone

13) Paolo Jannacci

12) Raphael Gualazzi

11) Anastasio

10) Irene Grandi

09) Achille Lauro

08) Elodie

07) Rancore

06) Tosca

05) Piero Pelù

04) La vibrazioni

03) Pinguini Tattici Nucleari

02) Francesco Gabbani

01) Diodato