Vasco Rossi compie gli anni, al Teatro Ariston di Sanremo cantano "Albachiara" per gli auguri (video)

Di Alberto Graziola sabato 8 febbraio 2020

Il Teatro Ariston festeggia il compleanno di Vasco Rossi cantando Albachiara

Vasco Rossi oggi compie gli anni e dopo il messaggio video in cui faceva gli auguri a Vincenzo Mollica alla fine del suo servizio come giornalista per la Rai, Fiorello ha ricordato a tutti del compleanno del rocker. E così, attendendo che il palco venisse allestito, quale modo migliore per ingannare i minuti se non cantare "Albachiara"?

E dopo l'inizio da parte di Amadeus, Fiorello e Antonella Clerici, tutto il teatro Arison ha cantato un pezzo della canzone (con qualche problemino perdonabile sul testo...)

Auguri in diretta Eurovision per Vasco Rossi!