Good Times, Ghali presenta il nuovo singolo a Sanremo 2020

Di Alberto Graziola sabato 8 febbraio 2020

Dopo un medley dei suoi successi, Ghali ha presentato il suo nuovo singolo Good Times, presente nel suo album di inediti di prossima uscita.

La canzone fa da colonna sonora al nuovo spot per Bmw Serie 1.

La prima volta di Ghali, sul palco dell'Ariston in qualità di super ospite, è un passo importante nell’affermazione dell'artista; uno showcase da quindici minuti in cui è successo letteralmente di tutto. Maschere, stuntman, body paint, rivelazioni e colpi di scena, il tutto coronato dalla prima volta in assoluto di Goodtimes, terzo brano estratto da DNA il nuovo album in uscita alle 23.59 del 20.02.20 per Atlantic Warner/Sto Records. Il brano, prodotto da Merk & Kremont, non sarà disponibile fino all’uscita dell’album ma questa anticipazione è l’ultimo dei “reghali” ai fan prima dell’uscita dell’album. Il brano sarà anche la colonna sonora della campagna di comunicazione della Nuova BMW Serie 1.