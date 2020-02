Sanremo 2020, Ghali cade dalle scale (ma non è lui...)

Di Alberto Graziola sabato 8 febbraio 2020

Ghali cade dalle scale ma non è lui ed è tutto programmato: ecco il video

Ghali annunciato, entra in scena dalla cima delle scale. Ma dopo pochi passi inciampa, cade e sembra rotorale giù dalle scale. Dalla platea si sente addirittura qualcuno che lancia un grido di spavento. Poi, però, non si alza e tutto continua come nulla fosse. E il mistero si risolve...

Non è Ghali ma un ragazzo con gli stessi capelli rosa e una maschera sul viso. Arriva il vero Ghali accanto a lui, si tolgono le maschere e il vero Ghali inizia a cantare Cara Italia...