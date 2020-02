Achille Lauro, la riflessione su Instagram dopo Gli uomini non cambiano

Di Alberto Graziola venerdì 7 febbraio 2020

Achille Lauro, su Instagram le belle parole del cantante dopo l'esibizione di "Gli uomini non cambiano"

Ieri, nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, Achille Lauro ha interpretato con eleganza e raffinatezza "Gli uomini non cambiano" insieme ad Annalisa.

Il cantante, in gara con "Me ne frego", via Instagram, poco fa, ha condiviso una riflessione matura sul suo volersi esprimere liberamente, vestirsi come meglio crede, lontano e distante da giudizi e convenzioni.