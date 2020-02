Il caso Tiziano Ferro e Fiorello: cosa è successo?

Di Alberto Graziola venerdì 7 febbraio 2020

Tiziano Ferro e Fiorello, il caso e le polemiche di Sanremo 2020: ecco cosa è successo

In queste giornate, come riportato anche dai colleghi di TvBlog, è nato un caso parallelo alla diretta del Festival di Sanremo 2020. Tutto ha avuto inizio verso la fine della seconda serata del Festival che è durata molto più del previsto, anche per via degli interventi di Fiorello durante la diretta, spostando così le esibizioni in là, nella scaletta iniziale della serata. Anche Tiziano Ferro si è esibito più tardi rispetto a quanto pianificato. E, scherzando, dopo essersi esibito, ha commentato con un divertito e sorridente "Fiorello statte zitto!", hashtag che ha presto preso piede anche sui social.

Il giorno dopo, durante la conferenza stampa di mezzogiorno, Amadeus, interrogato sulla frase di Tiziano Ferro, l'ha definita una "Battuta infelice" che non aveva lo scopo della polemica, invitando, anzi, Fiorello, a parlare quanto volesse. "Non ne facciamo un caso" ha poi risposto il conduttore.

E Fiorello? Assente (come già previsto) nella terza serata del Festival, alla domanda su cosa ne pensasse della frase di Tiziano Ferro e delle polemiche nate, ha glissato con un ""Ma io oggi ho giocato a tennis, non so niente, davvero. Io oggi solo tennis".

Ieri sera, via Instagram, il cantante ha preso parola, mostrando un biglietto lasciato nel camerino (vuoto, ieri sera) di Fiorello, nel quale si scusava per l'equivoco nato e se la sua frase è stata fonte di successive polemiche.

In tutto questo, precedentemente, Tiziano aveva annunciato ai suoi fan che "anche quella sera" si sarebbe esibito dopo mezzanotte.

Questa mattina, alla conferenza stampa, Paolo Giordano de Il Giornale ha chiesto chiarimenti sulla situazione e, a rispondere, è stato Amadeus:

"Come ho detto ieri, non c'è veramente nessun problema. Una battuta infelice fatta come battuta, all'una di notte... Ha fatto sì che qualcuno potesse prendere questa cosa di Tiziano come una cosa vera, non c'è, non esiste, c'è un fantastico rapporto, non c'è una polemica. Il senso di amicizia, rispetto e famiglia che c'è voglio difenderlo. Fiorello è in perfetta forma, Tiziano fantastico anche ieri. Il clima non è stato scalfito neanche un attimo. Lo stesso Tiziano ha capito che qualcuno poteva considerarla una polemica e si è subito scusato con Fiorello. Il problema non è mai iniziato, tutto continua con il clima che c'era prima"

Che la pace possa essere sancita ufficialmente sabato sera con il chiacchierato e atteso duetto sotto le note di "Finalmente tu"?