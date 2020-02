Una lacrima sul viso, testo Bobby Solo (che canta con Alketa Vejsiu)

Di Alberto Graziola giovedì 6 febbraio 2020

Bobby Solo, Una lacrima sul viso, testo significato della canzone e di cosa parla

Una lacrima sul viso è una delle canzoni più note e conosciute della carriera di Bobby Solo. E questa sera, il cantante la eseguirà sul palco, dal vivo, insieme adl Alketa Vejsiu.

Il pezzo è stato composto da Mogol e Bobby Solo e presentato al Festival di Sanremo 1964 nell'interpretazione dello stesso Bobby Solo con Frankie Laine, che lo eseguì in inglese con il titolo For Your Love.

Durante la finale di Sanremo avvenne la prima esibizione in "playback" della storia (seppure fuori gara) a causa della laringite che affliggeva il cantante italiano

Qui sotto il testo della canzone:

Da una lacrima sul viso

ho capito molte cose

dopo tanti tanti mesi

ora so cosa sono per te.

Una lacrima e un sorriso

m'han svelato il tuo segreto

che sei stata innamorata di me

ed ancora lo sei.

Non ho mai capito

non sapevo che - che tu, che tu

tu mi amavi ma, - come me,

non trovavi mai

il coraggio di dirlo, ma poi...

Quella lacrima sul viso

e un miracolo d'amore

che si avvera in questo istante per me

che non amo che te.