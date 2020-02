Sanremo 2020, Junior Cally modifica il testo di 'Vado al Massimo' citando le sardine

Di Marco Salaris giovedì 6 febbraio 2020

La frase di Junior Cally rappata nella cover dello storico brano cantato originariamente da Vasco Rossi.

E cambio fu! Il retroscena di TvBlog lo diceva chiaro e così è stato. Nella terza serata del Festial di Sanremo 2020 dedicata alla storia dei 69 anni della kermesse canora, Junior Cally - in duetto con i Vitto - ha messo mano ad una pietra miliare della musica italiana come 'Vado al massimo' modificandone il testo, personalizzandolo e inserendo una citazione attuale più che mai, legata alle sardine.

Questi i versi in rima:

Questi che fanno i discorsi

Non hanno mai niente da dire

In mezzo a questi pesci grossi

Preferisco le sardine

Che Junior Cally abbia fatto discutere sino ad ora è fuori dubbio, che continuerà in qualche modo a far parlare di sè anche per i suoi testi...pure!