Bobby Solo oggi, ospite a Sanremo (6 febbraio 2020): la prima partecipazione nel 1964

Di Alberto Graziola giovedì 6 febbraio 2020

Bobby Solo oggi, Sanremo 2020; ospite il 6 febbraio, ecco quante volte ha partecipato

Ci sarà anche Bobby Solo nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, in onda oggi, giovedì 6 febbraio. Nato il 18 marzo 1945, il cantante ha quasi 75 anni.

Il suo primo disco pubblico è l'omonimo Bobby Solo nel 1964 mentre l'ultimo, Meravigliosa vita, è datata 2015.

Tra le canzoni più famose della sua carriera non possiamo non ricordare "Una lacrima sul viso" con cui partecipò proprio nel 1964. A seguire ecco l'elenco di tutte le volte che si è esibito in gara e la posizione raggiunta:

1964 - Una lacrima sul viso con Frankie Laine (Finalista)

1965 - Se piangi se ridi con New Christy Minstrels (1º posto)

1966 - Questa volta con The Yardbirds (Non finalista)

1967 - Canta ragazzina con Connie Francis (Non finalista)

1969 - Zingara con Iva Zanicchi (1º posto)

1970 - Romantico blues con Gigliola Cinquetti (6º posto)

1972 - Rimpianto (Non finalista)

1980 - Gelosia (Finalista)

1981 - Non posso perderti (Finalista)

1982 - Tu stai (Finalista)

1984 - Ancora ti vorrei (12º posto)

2003 - Non si cresce mai in duetto con Little Tony (16º posto)

Il suo account Instagram è BobbySolofficial